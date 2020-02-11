Украина фактически сорвала предстоящий «нормандский саммит»

Киев сорвал выполнение резолюции декабрьской 2019 года встречи «нормандской четвёрки».

Проведение назначенного на апрель очередного «нормандского саммита» уже не имеет смысла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, на сегодняшний день из всех обязательств, под которыми подписалась Украина, состоялся лишь частичный обмен пленными с ЛДНР.

При этом Киев так и не приступил к отводу войск на обозначенных участках фронта, не открыл новые пункты пропуска, не согласовал правовые аспекты особого статуса Донбасса и даже не попытался закрепить в украинской конституции «формулу Штайнмайера».

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в контактной группе (в Минске) и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», – цитирует Руденко РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в таких условиях не может быть и речи об определении сроков нового «нормандского саммита».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.20

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