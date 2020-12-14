Верховная рада нарушила договорённости в «нормандском формате»

Верховная рада Украины продлит временный закон об особом статусе Донбасса, отказавшись включать в него «формулу Штайнмайера». Без неё закон остаётся формальной и ни к чему не обязывающей Украину мерой.

Напомним, 10 декабря 2019 года на саммите «нормандской четверки» в Париже стороны пришли к соглашению о включении в законодательство Украины «формулы Штайнмайера», предусматривающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе после проведения в ЛНР и ДНР свободных выборов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отказе от обязывающей формулы объявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Кроме того, он прямо высказался за полную отмену временного закона об особом статусе даже в таком, усечённом виде.

«Там ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется, к сожалению, уже не первый год, – это меняется сначала 2019-й на 2020-й, а теперь 2020-й на 2021-й. Надеюсь, что 2022-го не будет», – заявил Разумков, который на днях был внесён в санкционнный список России.

Напомним последовательность реализации пунктов «формулы Штайнмайера», с которой ранее в Париже согласилась украинская сторона.

1. Принятие Украиной закона об особом порядке проведения местных выборов на территории ЛДНР.

2. Выборы на территории ЛДНР.

3. Публикация отчета ОБСЕ об итогах выборов и демократичности их проведения.

4. Временное вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

5. Внесение изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса.

6. Передача контроля Украине над границей с Россией.

7. Вступление в силу закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

Кроме этого, Минскими соглашениями предусмотрена полная амнистия для всех участников вооружённого конфликта со стороны ЛДНР, а также прекращение огня по всей линии соприкосновения и полный отвод вооружений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.12.20

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