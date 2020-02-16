МИД РФ указал Киеву на бессмысленность ожидания новой встречи в «нормандском формате»

Созывать следующий саммит «нормандской четвёрки» нет никакого смысла, пока Киевом не будут выполнены конкретные задачи, поставленные перед Украиной во время предыдущей встречи в Париже в декабре прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Была договоренность абсолютно четкая (в Париже), что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в законодательство (Украины) и некоторых других вещей», – приводит РБК слова Грушко.

«Подвижка по комплексу договоренностей – как на треке безопасности, так и на политическом треке», по словам Грушко, являются обязательными условиями для проведения саммита в апреле.

«Одновременное движение по этим трекам – стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности», – подчеркнул замглавы МИД России.

«Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», – уточнил Грушко и добавил, что «отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском» ставит под вопрос весь комплекс договорённостей.

«Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета», – подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее другой заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Киев сорвал выполнение резолюции предыдущей встречи «нормандской четвёрки».

Проведение назначенного на апрель очередного «нормандского саммита» уже не имеет смысла.

По его словам, на сегодняшний день из всех обязательств, под которыми подписалась Украина, состоялся лишь частичный обмен пленными с ЛДНР.

При этом Киев так и не приступил к отводу войск на обозначенных участках фронта, не открыл новые пункты пропуска, не согласовал правовые аспекты особого статуса Донбасса и даже не попытался закрепить в украинской конституции «формулу Штайнмайера».

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в контактной группе (в Минске) и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», – цитирует Руденко РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в таких условиях не может быть и речи об определении сроков нового «нормандского саммита».

Симферополь, Валентин Карамазов

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