Пушилин призвал Зеленского не изворачиваться и заканчивать с «говорильней»

Предложение президента Украины Владимира Зеленского об организации совместных патрулей с ЛДНР и ОБСЕ на границе Донбасса с Россией является очередной попыткой утопить Минские соглашения в бессмысленной «говорильне».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Заявления Зеленского выдают известные методы нынешних украинских политиков: увязнуть в говорильне самим и затащить в это болото остальных. Возьмем предложение о «совместном патрулировании». Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с «ДНР» и «ЛНР» правовые аспекты особого статуса Донбасса. А, согласно Комплексу мер, внеочередные местные выборы – это политический процесс, который является частью полного и всеобъемлющего политического урегулирования», – написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Особенно возмутило главу ДНР высказывание Зеленского о том, что Киев собирается «додавить» ЛДНР по вопросу о границе на переговорах Трёхконтактной группы в Минске.

«ДНР уже шесть лет находится под постоянным давлением со стороны Украины – обстрелами и блокадами – и уже доказала, что пытаться «додавить» народ Донбасса Украина может, а вот додавить – не выйдет!

Украине следует прекратить изворачиваться и начать выполнять взятые на себя обязательства касательно мирного урегулирования конфликта. То есть, со своей стороны выполнять поэтапно все пункты Минских соглашений», – добавил Пушилин.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал Зеленскому, что желание Киева патрулировать совместно с ЛНР и ДНР границу с Россией в Донбассе должно быть адресовано не странам «нормандской четвёрки», а непосредственно руководителям народных республик.

Симферополь, Валентин Карамазов

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