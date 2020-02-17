Зеленский затребовал от «нормандской четвёрки» официального механизма передачи Украине контроля над границей в Донбассе

Киев настаивает на создании в рамках «нормандского формата» рабочей группы для обсуждения механизма возвращения Украине контроля над российско-украинской границей в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, президент Зеленский намерен поставить этот вопрос на следующей встрече лидеров стран «нормандской четвёрки».

«Будет обсуждаться широкий круг вопросов.Последний раз удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу границы. Но именно этот вопрос ставит президент Зеленский. По меньшей мере первым шагом, который мы предлагали РФ, – создать рабочую группу для вопроса, каким образом происходит передача границы Украине.

По состоянию на сегодня такая группа не создана. Президент Зеленский будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен и стал одним из приоритетных», – приводит слова Пристайко ТАСС.

Напомним, в Донбассе резко отрицательно отреагировали на недавнее предложение президента Украины Владимира Зеленского об организации совместных патрулей с ЛДНР и ОБСЕ на границе Донбасса с Россией.

Там назвали эту идею попыткой Киева утопить Минские соглашения в бессмысленной «говорильне».

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров поставил под сомнение саму возможность проведения в апреле «нормандского саммита».

Как заявил Лавров, о проведении саммита не может быть и речи, пока Киев не выполнит все договорённости, согласованные на прошлой встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

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