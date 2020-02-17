Иди в Донбасс: Кремль ответил Зеленскому на желание контролировать границу с РФ

Желание Киева патрулировать совместно с ЛНР и ДНР границу с Россией в Донбассе должно быть адресовано не странам «нормандской четвёрки», а непосредственно руководителям народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, идею создать совместные патрули в составе пограничников Украины, ОБСЕ и ЛДНР для контроля российской границы озвучил президент «Незалежной» Владимир Зеленский во время украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать», – цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря РФ, нежелание команды Зеленского вести диалог с республиками делает бессмысленными любые инициативы Киева, в том числе, и по границе.

«Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», – добавил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.02.20

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