Шоу закончились: Москва больше не позволит Зеленскому мудрить на саммитах

Встреча стран лидеров «нормандской четвёрки» может состояться только после выполнения Киевом предыдущих договорённостей.

Кроме того, очередной саммит не состоится, если его итоговый документ не будет предварительно подписан официальными лицами Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на сообщение его украинского коллеги Вадима Пристайко о том, что следующая встреча в «нормандском формате» может состояться уже через месяц, о чём он якобы договорился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит «нормандского формата». Мы довели до них нашу очень четкую позицию. Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем договорились в Париже (9 декабря 2019 года), включая и нормализацию «на земле», разминирование, политические вопросы, связанные с «формулой Штайнмайера» и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины», – подчеркнул глава МИД РФ и добавил, что это не единственное условие.

«Второе требование – мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности... Я имею в виду ту самую историю с разведением сил и средств, которое должно было состояться по всей линии соприкосновения, но президент Зеленский переиграл проект, который был согласован с его сотрудниками», – цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, в ходе предыдущего саммита в Париже Владимир Зеленский неожиданно наотрез отказался соглашаться на разведение войск в Донбассе по всей линии фронта. В результате удалось согласовать развод сил и средств только на трёх участках. Однако и на этих участках Киев недавно устроил артиллерийские обстрелы позиций и жилых объектов ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.02.20

Российский Крым подарил Украине национальную идею и новый праздник. / В Крыму предъявлено обвинение мужчине, совершившему убийство 25 лет назад. / Крым угрожает безопасности США: Трамп продлил санкции в отношении России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»