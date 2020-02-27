70% украинцев заявили, что Зеленский не сможет остановить войну в Донбассе

Только 25% граждан Украины верят в то, что власти страны смогут разрешить военный конфликт в Донбассе.

Как передёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце февраля 2020 года.

Социологи отмечают, что в декабре прошлого года на успех властей в деле мирного урегулирования надеялись 40% украинцев.

«В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%), а 70% – что неуспешная (в декабре было 50%)», – говорится в отчёте КМИС.

Напомним, вчера спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Хайди Грау заявила о резком обострении ситуации на линии фронта в Луганской народной республике.

«На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо. Поэтому события последних дней не могут не тревожить», – заявила Грау.

Как сообщал «Новый День», накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что встреча стран лидеров «нормандской четвёрки» может состояться только после выполнения Киевом предыдущих договорённостей.

Кроме того, очередной саммит не состоится, если его итоговый документ не будет предварительно подписан официальными лицами Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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