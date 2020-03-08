Зеленский пожаловался на «пророссийскую» позицию Германии и Франции в Донбассе

Президент Владимир Зеленский до и во время «нормандской встречи» в Париже не прекращал уговаривать лидеров Германии и Франции пересмотреть «неработающие», по его мнению, Минские соглашения.

Однако всё, что ему удалось, это получить согласие Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона на обсуждение и уточнение некоторых пунктов минских договорённостей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в опубликованном на сайте украинского президента тексте интервью Зеленского изданию «Гардиан».

Отметим, что и президент РФ на итоговой пресс-конференции в Париже 9 декабря также не возражал против «уточнений», подчёркивая при этом незыблемость самого порядка выполнения Минских соглашений.

«Мы следуем Минским договоренностям. Но когда много лет это практически не работало, то мое отношение было очень простое – и я это подчеркивал в диалоге, потому что к этому не были готовы лидеры Германии и Франции, – я говорил, что надо быть немножко гибче. Окей, идем по Минску – это договор, который объединяет нас за этим столом. Но давайте немножко гибче, немного. Ну не работает это. Давайте искать пути решения.

Конечно, им сложно было в начале нашей встречи, они говорили: «нет, есть «Минск», и давайте по нему идти», – пожаловался Зеленский.

При этом украинский президент настаивал на том, чтобы сначала получить контроль над границей с Россией, а уже потом провести выборы в Донбассе. Но получил отказ от всех, в том числе, от Меркель и Макрона.

«Что касается выборов, то все в «Нормандии» очень сосредоточены на том, что должны быть выборы, а потом – передать границу», – посетовал президент «Незалежной».

Напомним, в этом же интервью Зеленский пригрозил, что Украина выйдет из переговоров по Донбассу, если Россия не согласится «подвинуть» пункты Минских соглашений.

Как сообщал «Новый День», на днях глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять Берлину и Парижу, что Москва отказывается участвовать в «пустых саммитах» нормандской четвёрки.

Министр повторил, что встреча в «нормандском формате» может состояться только после выполнения Киевом предыдущих договорённостей.

Кроме того, очередной саммит не состоится, если его итоговый документ не будет предварительно подписан официальными лицами Украины.

Между тем, недавно 70% украинцев заявили, что Зеленский не сможет остановить войну в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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