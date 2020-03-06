Зеленский дал Путину 9 месяцев на отказ от Минских соглашений

Украина выйдет из переговоров по Донбассу, если Россия не согласится «подвинуть» пункты Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью The Guardian сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер «Незалежной» заявил, что даёт Путину на раздумья ровно год, причём, отсчёт ультиматуму уже пошёл – от предыдущего «нормандского саммита» 9 декабря в Париже.

«Время идет. Правительство может потратить один год целиком на все соглашение. Затем оно должно быть претворено в жизнь. Больше времени у нас нет», – отрезал Зеленский и добавил, что не собирается тратить на переговоры свои пять президентских лет.

«Я не отдам мои пять лет, которые мне выделил украинский народ, чтобы работать над Минскими соглашениями», – заявил он.

Кроме того президент «Незалежной» вновь дал понять, что именно по вине России не удаётся добиться прекращения огня на линии раграничения и обвинил Москву в том, что в 2014 году она заставила Киев подписать невыгодные соглашения, воспользовавшись тяжёлым положением украинской армии на фронте.

Главное, что должен сделать президент России, по мнению Зеленского, – согласиться на изменение Минских соглашений.

«В «Минске» есть пункты, если мы их немного подвигаем, что в этом плохого?», – пожаловался президент Украины и заявил, что на случай выхода из переговоров по Донбассу у него есть «два-три варианта» действий.

При этом Зеленский утверждает, что у него создалось впечатление во время «эмоциональных» бесед в Париже, будто он смог внушить Путину свои мысли.

«Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось», – заявил шоумен.

Напомним, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять Берлину и Парижу, что Москва отказывается участвовать в «пустых саммитах» нормандской четвёрки.

Министр повторил, что встреча в «нормандском формате» может состояться только после выполнения Киевом предыдущих договорённостей.

Кроме того, очередной саммит не состоится, если его итоговый документ не будет предварительно подписан официальными лицами Украины.

Как сообщал «Новый День», недавно 70% украинцев заявили, что Зеленский не сможет остановить войну в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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