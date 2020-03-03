Берлин и Париж уведомлены: Москва отказывается участвовать в «пустых саммитах» нормандской четвёрки

Германия и Франция не делают ничего, чтобы побудить Украину выполнять Минские соглашения и предыдущие решения «нормандской четвёрки». При этом Берлин и Париж постоянно настаивают на встречах лидеров в «нормандском формате», не известно с какими целями.

Россия в таких условиях больше не считает нужным участвовать в «пустых саммитах ради саммита».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Хельсинки заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой Пеккой Хаависто.

«Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам «нормандского формата» с призывом не пропускать без реакции провокационные заявления (о пересмотре Минских соглашений – ред.) официальных лиц в Киеве. Но пока наши партнеры по «нормандскому формату» бездействуют в этом смысле... Одновременно наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже», – цитирует Лаврова ТАСС.

«Вместо этого они (Берлин и Париж) на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах «нормандской четверки», независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали», – подчеркнул глава МИД РФ.

«Они должны сконцентрироваться на том, чтобы украинская власть приступила к выполнению договоренностей и о разведении сил и средств, и о разминировании, и о выполнении своей части политических реформ, прежде всего в том, что касается закрепления на постоянной основе специального статуса Донбасса», – ещё раз повторил Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что встреча стран лидеров «нормандской четвёрки» может состояться только после выполнения Киевом предыдущих договорённостей.

Кроме того, очередной саммит не состоится, если его итоговый документ не будет предварительно подписан официальными лицами Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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