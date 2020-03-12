В Германии отказываются проводить «нормандский саммит» в апреле

Берлин, скорее всего, отменит апрельский саммит «нормандской четвёрки» по урегулированию в Донбассе из-за коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на неназванного представителя правительства ФРГ сообщило издание «Европейская правда».

«Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле – возможно, в мае, а возможно, и позже», – сообщил немецкий источник.

Представитель Германии подчеркнул, что официальное решение пока не принято, однако, кроме коронавируса, на отмену «нормандской встречи» может повлиять общая обстановка на Украине и невыполнение Киевом своей части парижских договорённостей.

«Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности...», – добавил представитель правительства Германии.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча стран лидеров «нормандской четвёрки» может состояться только после выполнения Киевом предыдущих договорённостей.

Кроме того, очередной саммит не состоится, если его итоговый документ не будет предварительно подписан официальными лицами Украины.



Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.20

Сумасшедшие деньги: в Севастополе подсчитали, сколько замов курируют федеральную целевую программу. / Скорая помощь для дельфинов начнет работать в Крыму в июне. / Мусорная реформа в Крыму опять откладывается. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»