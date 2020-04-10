Обстрелы Донбасса – не помеха: Украина требует созвать «нормандский» онлайн-саммит

Украина не прекращает обстреливать Донбасс и срывает Минские соглашения, однако желает при этом провести встречу «нормандской четвёрки» в онлайн-режиме.

Отметим, в результате последнего обстрела 9 апреля с украинского беспилотника в Горловке была убита молодая девушка и тяжело ранен мужчина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с предложением провести «нормандский» онлайн-саммит выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Вариант проведения «нормандского саммита» в онлайн-режиме пока что предметно не обговаривается, но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран – РФ (прежде всего), Франции, Германии – на проведение такого саммита», – заявил Кулеба на очередном брифинге.

«Когда мы поймет дату, мы перейдем к разговору о том, в каком формате он может быть проведен», – рассуждает министр.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча стран лидеров «нормандской четвёрки» может состояться только после выполнения Киевом всех предыдущих договорённостей.

Кроме того, очередной саммит не состоится, если его итоговый документ не будет предварительно подписан официальными лицами Украины.

Позже представитель правительства ФРГ заявил, что важно заключить конкретные договорённости, прежде чем проводить встречу.

«Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности...», – подчеркнул представитель правительства Германии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.04.20

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