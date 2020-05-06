Тактика и стратегия: МИД Украины сформулировал «крымскую концепцию»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба придал теоретическую форму всем антикрымским выступлениям Украины времён Петра Порошенко и назвал это «новой концепцией» по «возвращению» полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о двух тактических и одной стратегической задачах Кулеба рассказал в интервью украинскому изданию «Новое время».

Впрочем никакой новизной они не отличаются.

Так, первой задачей глава МИД Украины назвал постоянное поддержание «крымской повестки» на всех международых площадках, «чтобы этот вопрос не забывался».

Вторая задача – всячески продиводействовать снятию западных антироссийских санкций и попытаться добиться новых ограничительных мер против Москвы.

Третья, стратегическая задача, – обдумывать, как «Крым будет возвращаться в состав Украины».

При этом Клуеба повторил заклинания своего предшественника Павла Климкина о «неизбежном возвращении» полуострова.

«А стратегическая задача – это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», – сформулировал положения «концепции» глава МИД Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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