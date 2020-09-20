Зеленский дал поручение создать «крымский формат»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать международную переговорную площадку для обсуждения вопроса «возвращения Крыма в состав Украины». При этом по составу участников она должна быть шире «нормандского формата».

Поручение дано Совбезу, министерству иностранных дел, министерству «оккупированных территорий» и так называемому преставителю украинского президента в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр – министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

«Наше видение я передал в СНБО, сейчас там исследуют... Могу сказать одно: альянс наших международных партнеров будет расширен, в отличие от нашего «нормандского формата», – приводит ТАСС слова Резника.

По его мнению, пока вопрос «возвращения Крыма» не подразумевает применение силы и будет осуществляться политико-дипломатическим путём.

Напомним, ранее МИД Украины анонсировал «Стратегию деоккупации Крыма», которая скоро будет «расширена и детализирована» на основе «комплексного и аналитического» подхода.

Симферополь, Иван Капустин

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