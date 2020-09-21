Зеленский в ООН назвал уничтожение Донбасса Киевом повторением Россией войны в Европе

В ООН на виртуальном заседании в честь 75-й годовщины организации показали ролик с выступлением президента Украины Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём послании Зеленский обвинил Россию в стремлении к «разделу сфер влияния», как накануне Второй мировой войны.

«75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было выучить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен. Напомню, что это не только и не просто война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к разделению сфер влияния в мире», – заявил украинский президент.

Напомним, накануне Зеленский поручил создать международную переговорную площадку для обсуждения вопроса «возвращения Крыма в состав Украины». При этом по составу участников она должна быть шире «нормандского формата».

Симферополь, Валентин Карамазов

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