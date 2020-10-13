«Украинцы не хотят общаться с русскими» – Зеленский заявил о ненависти к России на Украине

Ещё недавно никто не мог поверить, что украинцы будут ненавидеть русских, однако сегодня это уже свершившийся факт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью ВВС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский использовал этот сомнительный аргумент, дабы доказать британскому журналисту, что на Западе также внезапно изменят своё мнение относительно вступления Украины в НАТО и однажды захотят принять «Незалежную» в Североатлантический альянс.

«Никто в это не верил, у нас были семьи, которые состояли из людей из России, из людей из Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и страны действительно уважали друг друга.

А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с русскими. Поэтому НАТО, если кто-то говорит, что это фантастика, то – посмотрим», – утверждает президент Украины.

Отметим, что согласно украинской статистике, как минимум, половина граждан Украины «хорошо или очень хорошо» относятся к россиянам. На Юго-Востоке страны таких подавляющее большинство.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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