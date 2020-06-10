Через несколько лет российский народ испытает чувство острого стыда за Крым. Но будет уже поздно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его мнению, возможность нормальных отношений между народами Украины и России утрачена на несколько поколений вперёд. Спасти положение может только возвращение Крымского полуострова в состав «Незалежной».

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что получилось. К сожалению это именно так. Без возвращения Крыма не будет единства и возможности нормально, честно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущих поколениях. Это невозможно», – приводит слова Зеленского РИА Новости.

Отметим, что сам президент Украины пока не испытывает никакого стыда – ни перед крымчанами за отказ снять водную блокаду, ни перед жителями Донбасса за продолжение обстрелов, ни перед большинством украинцев, которым он обещал мир и ослабление давления на русский язык.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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