Климкин: Россиянам совершенно не стыдно за Крым

Надеяться на то, что россияне, устыдившись, вернут Крымский полуостров Украине, по меньшей мере, наивно. Крым можно только отобрать у России силой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Так он отреагировал на сегодняшнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который утверждал, что через несколько лет российский народ испытает чувство острого стыда за Крым.

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что получилось. К сожалению это именно так. Без возвращения Крыма не будет единства и возможности нормально, честно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущих поколениях. Это невозможно», – рассуждал украинский президент.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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