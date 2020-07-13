Климкин: Уход Путина не спасёт Украину

В России практически нет политиков, которые придя на смену Владимиру Путину, пойдут на какие-то уступки Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко 5 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я сегодня не вижу ни одного российского политика, который позитивно относился бы к Украине. Есть спектр этого отношения. Есть условно Путин, есть люди круче Путина, реально, они есть в окружении Путина. Есть такие, кого мы условно называем российскими либералами, тоже условно, тем не менее... Но людей, которые позитивно относятся к Украине, можно пересчитать по пальцам в России.

И не нужно надеяться, когда мне говорят, что может быть мы подождем... Нет, «мудрый индеец» – это не для нас. Можем не дождаться», – грустно заключил Климкин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.07.20

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