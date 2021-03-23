Климкин заподозрил прямую связь между «Спутник V» и будущими провалами антироссийских резолюций в ООН

Россия распространяет свою вакцину, в первую очередь, среди стран, на которые можно будет положиться в случае голосования в ООН и других международных организациях по важным антироссийским резолюциям, касающимся Украины, Донбасса и Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, необходимо срочно составить список стран, получивших «Спутник V», и начинать уже сейчас жаловаться на них в Вашингтон.

«Что делает Россия после Китая? Она свою вакцину распространяет по миру. Страны, которые получили российскую вакцину, конечно, на них можно давить, говорить: «Ты же получил вакцину, ну мы тебе еще подкинем, но ты не голосуй».

Кстати, я бы очень внимательно следил сейчас в контексте ковида, кому они дают вакцину… Я бы создал список стран, которые получили российскую вакцину и внимательно отслеживал их позицию по нашему вопросу.

Поскольку можем получить, и не только в ООН голосование, а какие-то очень сложные вещи – именно по этим странам. Если изменится позиция этих стран, будем иметь проблемы», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.03.21

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