«Необратимые процессы»: на Украине заявили о реальной угрозе «потери государственности»

Украину накрыла волна кризисов, страна стоит на пороге утраты государственности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместном заявлении бывшего секретаря Слвбеза Украины Александра Данилюка, бывшнго генпрокурора страны Руслана Рябошапки и экс-министра иностранных дел Павла Климкина.

В своём заявлении экс-чиновники подчеркнули, что грянувший конституционный кризис может стать катализатором необратимых процессов и объявили о создании организации «Центр устойчивости и развития государства».

Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ряд положений навязанного Западом антикоррупционного закона, что привело к приостановке кредитов МВФ и конституционному кризису в стране.

«Сегодня Украина оказалась в чрезвычайно опасной ситуации. Волна кризисов – экономическая, финансовая, пандемическая на фоне изнурительной войны (в Донбассе) обострили проблемы, которые накопились в течение многих лет. Среди них – отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват государственных институтов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества. А нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности», – говорится в заявлении инициаторов создания Центра.

Симферополь, Валентин Карамазов

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