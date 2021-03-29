Украина скрывает от ООН беспрецедентную убыль населения – экс-премьер Кинах

Официальная численность населения Украины не известна с 2001 года. Киевские власти в нарушение основополагающих стандартов ООН умышленно не проводят перепись населения уже 20 лет.

Между тем, по мнению экспертов, в результате эмиграции и высокой смертности население Украины могло сократиться с 41 до 30 миллионов человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил экс-премьер министр Украины (2001-2002), министр экономики (2007), активный пропагандист и участник Евромайдайна 2014 года Анатолий Кинах.

«Сегодня Украина беспрецедентно высокими темпами теряет свой человеческий потенциал, свой человеческий капитал. Это связано, в первую очередь, с беспрецедентно высокими темпами трудовой миграции и с очень сложной демографической ситуацией. С начала карантина от 7 до 9 миллионов украинцев искали средства существования за рубежом.

Только в Польше их было порядка 2 миллионов, при этом около 500 тысяч платило все налоги, включая отчисления в Пенсионный фонд – в бюджет Польши. То есть, эти люди уже, по сути, приняли для себя решение не возвращаться в Украину.

Украина, нарушая основополагающие стандарты ООН, уже более 20 лет не проводит переписи населения. Последняя была в 2001 году. По стандартам ООН она должна проводиться не реже, чем раз в 10 лет. Мы в очередной раз перенесли перепись на 2023 год. Это крайне опасно. Перепись – это возможность иметь срез – что происходит с населением. Мы не знаем настоящей цифры нашей фактической численности», – приводит слова Кинаха «ПолитНавигатор».

Напомним, согласно последней переписи в январе 2001 года, на Украине проживает 41 588 354 чел.

В России перепись проводилась с 14 по 25 октября 2010 года. Согласно свежим данным Росстата, численность населения РФ составляет 145 977 287 человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.21

Пятым будешь: в Симферополе завершился конкурс на пост главы администрации. / Разговор с Зеленским в планах Путина не значится – Песков. / «Экономика Украины понесет огромный ущерб»: Киев предостерегли от национализации «Мотор Сич». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»