На Украине воцарилась «беспрецедентная бедность» – экс-премьер Кинах

Последние статистические данные о доходах украинцев говорят о «высочайшем масштабе бедности» в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом эфире телеканала Ukrlife.TV заявил экс-премьер министр Украины (2001-2002), министр экономики (2007), активный пропагандист и участник Евромайдайна 2014 года Анатолий Кинах.

«За последние годы сложился беспрецедентный разрыв между стоимостью жизни и реальным уровнем доходов. По данным ООН около 60% украинцев живут в районе черты бедности и значительно ниже черты бедности.

На 1 января 2021 года наша украинская статистика впервые дала около 51%. Я больше верю данным ООН, но и 51% – это очень много. Это – показатель беспрецедентной бедности, что влияет на все параметры жизни, включая здоровье, доступность качественных услуг и т.д.

В структуре расходов семьи – около 60-70% семейного бюджета украинцы тратят на продовольствие и услуги ЖКХ. Это – показатель высочайшего масштаба бедности», – приводит «ПолитНавигатор» слова экс-премьер-министра.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что «Незалежная» стоит на пороге голода.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.03.21

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