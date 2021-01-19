Украина на пороге голода – экс-министр экономики

Беспрецедентное повышение тарифов на все коммунальные услуги вместе с приданием неограниченных полномочий коллекторским фирмам приведёт уже в ближайшее время к изъятию у населения Украины последних средств существования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Власти загнали сами себя в глубокий кризис потому что рейтинги власти будут падать – избиратели едва ли такую тарифную политику поддержат в дальнейшем. Задолженность за коммунальный услуги уже 66 млрд грн. И эта задолженность будет расти, потому что люди просто перестанут платить.

Вот эти угрозы, которые звучат со стороны власти, что могут перейти к активному использованию коллекторов, выколачиванию долгов, отъему квартир – это просто вызовет революцию в нашем обществе.

Что можно выколотить, если у человека 1800 гривен пенсия (менее 4000 рублей – прим. «НД»)? Что с этим человеком можно сделать? Это начинает напоминать идеи продразверстки 1930-х годов, когда у крестьян хлеб отнимали и обрекали на голод. Сейчас затея – отнять у людей вообще все деньги и обречь их на голод», – приводит слова Суслова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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