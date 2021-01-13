«Буквально неделя-две»: над Зеленским нависла угроза «тарифного Майдана»

Многократное повышение тарифов на все коммунальные услуги привело к протестным митингам и перекрытию трасс по всей Украине.

Президенту Владимиру Зеленскому придётся выбирать – либо умерить аппетиты олигархов-монополистов, которые в условиях экономического кризиса решили залезть в карманы простых граждан, либо, в лучшем случае, оказаться в положении Виктора Ющенко, который к концу своего правления растерял весь политический капитал и полностью утратил влияние на процессы в стране.

В худшем случае Зеленского сметёт народный «тарифный Майдан» буквально через «неделю-две».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире канала UkrLife заявил известный на Украине политолог Андрей Золотарев.

«Простых решений для Зеленского нет. Придется, очевидно, ссориться с нашим олигархическим кооперативом либо получить политический кризис, результатом которого, в лучшем случае, он может оказаться в положении Виктора Андреевича Ющенко, который царствовал в последние годы, с 2007-го, но уже не правил. Помните историю с роспуском Рады, когда Ющенко Раду распустил, но Рада этого не заметила. Вот по такому сценарию, в лучшем для Владимира Александровича Зеленского случае, могут развиваться события с тарифами…

Проблема в том, что эта сужающаяся как шагреневая кожа экономика Украины – она оставляет не так много возможностей добраться до живых денег. Я давно об этом говорил, что наш олигархический кооператив давно обратил свои взоры на миноритарные деньги, на деньги прохожих – те 60-80 миллиардов, которые у людей по кубышкам сейчас, я думаю их уже меньше. Эти деньги хотят вымыть, изъять. Изъять можно только через тарифную политику.

Поэтому тут совершенно очевидно, что такая тарифная политика преследует одну цель – не модернизацию, она преследует цель вывернуть карманы прохожих. И тут надо принимать какие-то политические решения, о которых президенту и не хочется думать, но ему придется выбирать – или так, или так. Просто проскакать между капелек ему уже не удастся, потому что к концу месяца он может получить тарифный Майдан. Крайним окажется он, и тут просто перетасовкой кадров в Кабмине можно не отделаться…

Буквально неделя-две и придется принимать решения, больше времени у президента нет. Затянет – это будет себе дороже», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.21

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