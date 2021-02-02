На Украине объявлена экономическая депрессия

Кризис накануне 2020 года и последовавшая затем пандемия привели Украину к экономической депрессии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил министр финансов Сергей Марченко.



По его словам, ситуация усугубляется тем, что осенью 2021 года Украине предстоит выплата крупного международного долга.

«Факторы экономической депрессии были ещё в 2019 году. То есть, падение промышленного производства и другие. Пандемия только ускорила это...

Для нас критическим месяцем является сентябрь, потому что в сентябре мы должны заплатить по евробондам 2015 года больше $2 млрд», – приводит ТАСС слова Марченко.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что «Незалежная» находится на пороге массового голода.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.02.21

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