Для миллионов украинцев становится недоступным хлеб

Острый дефицит и дороговизна энергетического сырья и электроэнергии на Украине грозят закрытием предприятий, производящих хлеб и другие социальные продукты. Единственный выход – кратное увеличение стоимости продукции хлебопекарен и пишевых производств.

Однако в таком случае существует реальная угроза голода, так как для миллионов простых граждан станут недоступными основные продукты питания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», кабмин Украины и президент страны срочно разрабатывают меры по субсидированию, в первую очередь, производителей хлеба. Одновременно ведутся переговоры с отечественными газодобывающими компаниями по ограничению стоимости газа, который сбывается сейчас по европейским ценам.

Цель разрабатываемых властями механизмов, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, «обеспечить бесперебойное производство и стабильные цены на хлеб социальных сортов».

«За последний год цена на газ в Европе выросла более чем в 5 раз. Соответственно, цены на голубое топливо выросли и в Украине. В таких условиях производители хлеба рассматривают вопрос повышения цены. Государство в этом случае должно защитить и украинского хлебопекаря, и потребителя. По инициативе президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует ввести их в ближайшее время», – заявил Шмыгаль.

Напомним, ещё в начале текущего года министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил, что осенью на Украине грянет экономическая депрессия, а экс-министр экономики Виктор Суслов предрёк наступление голода зимой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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