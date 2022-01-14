Укрхлебпром анонсировал повторение казахстанских погромов по всей Украине

Отказ правительства Украины предоставить производителям еды, в первую очередь хлебопекарням, льготные цены на газ неизбежно приведёт к голоду и жестоким бунтам в стране, подобным тем, что случились недавно в Казахстане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

По его словам, «ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую».

Васильченко напомнил, что правительство Украины ранее приняло решение о предоставлении льготной цены на голубое топливо для производителей еды, однако никто из поставщиков газа даже не собирается его исполнять, а власти никак на них не влияют.

«К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация», – предупредил глава «Укрхлебпрома».

Напомним, острый дефицит и дороговизна энергетического сырья и электроэнергии на Украине приводят к закрытию предприятий, производящих хлеб и другие социальные продукты. Единственный выход – кратное увеличение стоимости продукции хлебопекарен и пишевых производств.

Однако в таком случае существует реальная угроза голода, так как для миллионов простых граждан станут недоступными основные продукты питания.

Симферополь, Валентин Карамазов

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