Хвалёное украинское птицеводство прекращает существование

Птицеводческие предприятия Украины готовятся к остановке производства и закрытию. Всему виной непомерно дорогие энергоносители, в частности, неподъёмная цена на газ. К слову, накануне украинские кондитеры и хлебопёки заявили о разорении и обратились в правительство с просьбой срочно предоставить государственные дотации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о критической ситуации в украинском птицеводстве заявил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов» Сергей Карпенко в ходе пресс-конференции под названием «Рост цен на энергоносители – угроза продовольственной безопасности Украины».

По его словам, в начале прошлого года доля газа в себестоимости 1 кг мяса птицы составляла 1,6 гривен. Спустя год она выросла до 2,11 грн., по состоянию на конец ноября достигла 4 грн., а в декабре составила уже 6,4 грн.

При ценах на газ, которые озвучили поставщики, в 59,63 грн./кубометр доля газа в себестоимости килограмма мяса птицы вырастет до 14 гривен. То есть будет составлять 25-30%.

«В таких условиях наши предприятия будут или сокращать производство, или полностью его останавливать», – заявил Карпенко и добавил, что, в первую очередь, закроются все небольшие и средние производства.

Глава птицеводов подчеркнул, что экспорт продукции в этих условиях просто невозможен. Кроме того, от украинской птицы и яиц откажутся внутренние покупатели.

«Если мы повысим цены, а их нужно повышать на 20-30%, то они станут неподъемными», – объяснил Карпенко.

Между тем, украинские молочники уже предупредили о возможности полной остановки своих предприятий и обратились к Зеленскому за помощью.

Напомним, недавно кабмин Украины и президент страны объявили о срочной разрабатке мер по субсидированию производителей хлеба. Одновременно ведутся переговоры с отечественными газодобывающими компаниями по ограничению стоимости газа, который сбывается сейчас по европейским ценам.

Сообщается, что острый дефицит и дороговизна энергетического сырья и электроэнергии на Украине грозят закрытием предприятий, производящих хлеб и другие социальные продукты. Единственный выход – кратное увеличение стоимости продукции хлебопекарен и пишевых производств.

Однако в таком случае существует реальная угроза голода, так как для миллионов простых граждан станут недоступными основные продукты питания.

Симферополь, Валентин Карамазов

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