Украинский генерал: Скоро сами попросим Путина ввести войска

В государственном управлении Украины царят бардак и неразбериха, а власти проводят авантюрную политику. Стране грозят энергетический кризис, голод и социальные бунты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль.

По его словам, если так пойдёт дальше, то как бы не пришлось просить Владимира Путина направить войска ОДКБ на Украину, как недавно в Казахстан.

«Сегодня говорят: видите, имеет место уменьшение реализации хлеба. Так это не уменьшение реализации хлеба, а это из-за того, что на хлеб у людей даже не хватает денег. Вот, в чём сегодня вопрос! Вопрос в том, что может произойти социальный взрыв в любое время.

Если такая необдуманная, авантюристская политика будет и в дальнейшем, то будем тоже просить: «Владимир Владимирович, пришлите сюда десять тысяч зелёных человечков навести порядок». И не надо нам будет ни в НАТО, и ничего не надо», – приводит слова Москаля «ПолитНавигатор».

Однако ведущий в шутку заметил, что Украина не является членом ОДКБ.

На что генерал, который общался с журналистом по-русски, с иронией ответил, что «войдут под видом защиты российских граждан и русскоговорящих граждан».

Симферополь, Валентин Карамазов

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