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Четверг, 13 января 2022, 12:59 мск

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«Возможны попытки дестабилизации»: на Украине допустили ввод в страну миротворцев России и ЕС

Фото: Минобороны РФ

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заговорил о возможности ввода в страну миротворцев России и Евросоюза по итогам консультаций Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook. Климкин не исключил попыток дестабилизации Украины изнутри, что могло бы кардинально изменить ситуацию и в итоге привести к вводу в страну совместного миротворческого корпуса России и ЕС.

«В Женеве США и РФ договорились продолжить переговоры. Это хорошо и плохо для нас. Хорошо, так как вероятность масштабной военной операции РФ пока идут переговоры меньше… И плохо, потому что угроза попытки дестабилизации изнутри гораздо больше», – пишет экс-министр в соцсети.

Климкин считает, что дестабилизация Украины выгодна Кремлю. «Чем больше у нас бардака, тем лучше позиции Путина в переговорах, тем лучше говорить европейцам, что только Россия способна навести порядок», – отметил он и назвал возможные варианты миротворческой операции. «На примере Казахстана: с помощью ОДКБ. Или даже Россия предложит совместную миссию с Евросоюзом», – заявил Климкин, добавив, что не исключает даже «такого цинизма».

Ранее экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник ГУ МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль заявил о бардаке и неразберихе в государственном управлении и обвинил украинские власти в проведении авантюрной политики. По его мнению, Украине грозят энергетический кризис, голод и бунты. При реализации этого сценарии как бы Киеву не пришлось просить президента РФ направить войска ОДКБ на Украину, как недавно в Казахстан, предупредил он.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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