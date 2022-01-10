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Понедельник, 10 января 2022, 15:28 мск

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Власти Украины готовы ввести талоны на продукты

Администрация президента Украины обсуждает введение талонов на продовольствие на фоне резкого роста цен на продукты. Карточки планируется распространять через приложение для смартфонов.

Подорожание газа привело к скачку цен на продукты, и власти обсуждают меры помощи украинцам, пояснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Основных варианты два: специальные выплаты и продуктовые талоны по примеру США.

«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков в системе «Дія», – цитирует политика Vesti.ua. Олег Устенко не уточнил, как будут получать талоны украинцы без смартфонов.

Ранее перед Киевом встала проблема дефицита топлива и электричества для предприятий, производящих социально значимые продукты питания. Главной темой для беспокойства стало резкое подорожание хлеба, который может оказаться недоступен для миллионов украинцев.

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Общество, Россия, Украина, Экономика, Рост цен,