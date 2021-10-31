Украина может обратиться к России с просьбой о срочных поставках зерна – экс-сотрудник СБУ

Крупные международные трейдеры вывезли из Украины и продали на мировом рынке практически весь запас зерновых, а также подсолнечного масла. В украинских регионах в ближайшем времени возникнет острый дефицит муки и хлеба.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, подполковник Владимир Мулык.

«Украина же у нас «житница», страна, которая производит больше всех подсолнечного масла, кроме Америки, хотя, может, и первая... На сегодняшний день на Украине подсолнечное масло стоит дороже, чем у всех наших соседей.

Есть и другая информация, которая пришла вчера, о том, что на данный момент вывезен практически весь запас зерновых.

Я имею в виду пшеницу первого и второго сорта, от третьего уже как 50 лет отказались все хлебопекарни. На Украине в скором времени будет очень серьёзный дефицит муки и хлеба.

Естественно, к кому Украина станет обращаться? К «стране-агрессору», потому что у нас агрессор рядом, и у него зерна много», – приводит слова Мулыка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.10.21

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