Муки не будет: на Украине не осталось даже прошлогодней пшеницы

Украина опрометчиво продала всю прошлогоднюю пшеницу Турции ещё в декабре, задолго до начала спецоперации РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в начале 2022 года с тревогой сообщал гендиректор объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

«Больно об этом говорить, но Украина будет вынуждена закупать муку у Турции. Именно турецкая мука, как это ни парадоксально звучит, будет изготовлена из украинской пшеницы, которая туда же и была экспортирована в 2021 году», – сказал он.

Однако в связи с последними событиями, по словам экспертов, Украина может остаться ещё и без муки. Сейчас неизвестно, согласится ли Турция продавать дефицитный товар на фоне разразившегося продовольственного кризиса в мире, и сможет ли Украина его купить по бешеным ценам.

Между тем, будущего урожая пшеницы может и вовсе не быть, так как из-за боевых действий посевная находится под угрозой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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