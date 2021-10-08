Украинская армия на линии фронта в Донбассе испытывает проблемы с продовольствием

На складах вооружённых сил Украины заканчивается продовольствие. В последние недели поставки продуктов питания на линию фронта в Донбассе резко сократились.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на данные разведки сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Нам поступила информация от военнослужащих 30 бригады, которые вынуждены покупать продукты питания за свой счет или обменивать дизельное топливо на продукты питания у местных жителей. Боевикам 8 роты уже вторую неделю не завозят продукты», – приводит слова Филипоненко «ПолитНавигатор».

По его данным, сбой в поставках вызван отсутствием продуктов на военных складах в тылу.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина находится на пороге голода.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.21

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