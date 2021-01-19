В 2021 году по Украине прокатится серия майданов, которая сметёт Зеленского – киевский эксперт

Украину с конца января ожидает активная фаза социальной нестабильности, которая продлится до осени с кратким перерывом на православные праздники в мае.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин.

По его словам, украинского президента могут спасти лишь срочные экстраординарные меры в экономике, в ином случае он, вместе со своим окружением, «полетит как фанера над Парижем».

«Уже известно, что с 25 января начнется активная фаза всех этих майданов. Тем более, ФОПовские (индивидуальных предпринимателей – прим. «НД») майданы дополнятся тарифными, в полном объёме майданами, это уже однозначно будет. Почему с 25-го? Это мое собственное исследование, которое я когда-то выписал, что в Украине есть два цикла: есть зимне-летний цикл социальной активности, а потом начинается летне-осенний цикл, под зиму…

25-го числа эти выступления начнутся, и они будут нарастать весь февраль, март, апрель, май и потом чуть-чуть там будет пауза. Она выпадает на начало мая, там, 4 мая, если не ошибаюсь, наша Пасха ортодоксально-православная по юлианскому календарю. Потом опять, где-то начиная с 10 мая, оно опять начнет расти и будет расти до начала июля», – прогнозирует украинский эксперт.

«Вот этот период понятно, что если сейчас Зеленский не озаботится, то он полетит вместе со Шмыгалём (премьер-министр – прим.– «НД»), вместе с Ахметовыми (олигарх – спонсор Зеленского – прим. «НД»), Кучмой, Пинчуками всеми, Новинскими, вместе с Ермаком (замглавы администрации Зеленского – прим. «НД»), он полетит как фанера над Парижем», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что беспрецедентное повышение цен на все коммунальные услуги объединило против президента Украины граждан самых противоположных политических взглядов, что грозит Зеленскому уже настоящим всенародным бунтом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.21

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