США поддержат диктатуру на Украине, если она будет эффективна против РФ – киевский политолог

В США и ЕС понятие «демократия» применимо исключительно для внутреннего пользования. Что касается продвижения внешней экспансии, то здесь годятся любые формы государственно-политического устройства в странах-сателлитах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя возможную реакцию США на незаконную ликвидацию Зеленским трёх крупных оппозиционных телеканалов и введение персональных санкций против их владельца.

«Понимаете, американская демократия и европейская демократия внутри США и ЕС – это одно, а снаружи – это другое. Часто она не работает извне, можно посмотреть на примере Азии и Африки, Восточной Европы.

Это значит, что США поддерживают любые способы борьбы с российским влиянием в Украине, даже не самые демократические. Это может касаться каналов, церкви, каких-то политических лидеров.

Для них важно, чтобы эта борьба была эффективна, а как она проводится, какими методами, соответствует ли она принципам демократии, для США, мне кажется, да и вообще для Западных стран – это уже второй вопрос», – приводит слова Бортника сайт ukraina.ru.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.02.21

В Крыму вновь резко снизилась суточная выявляемость COVID-19. / Бездумная украинизация нанесла страшный удар по всеобщей украинизации – киевский пропагандист. / Официальный Киев придумал, как вывести из-под обязательной вакцинации всю Украину. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»