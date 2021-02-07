Загнали в угол: украинская элита окрестила Зеленского «божевильным»

Президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью и под влиянием различного рода фобий уже не отдаёт отчёта своим действиям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя незаконную ликвидацию Зеленским трёх крупных оппозиционных телеканалов и введение персональных санкций против их владельца.

«Вне зависимости от того, какова будет судьба этих телеканалов, их собственники этого не простят. И как только Зеленский ослабнет, они его будут догонять. Не факт, что Зеленскому удастся договориться со следующим президентом, следующим генпрокурором. Его вполне может ожидать судьба Януковича, только по-своему. Да и просто его будет ожидать много проблем.

Из-за тех решений, которые он напринимал, он, во-первых, не пользуется социальной поддержкой, а во-вторых, они абсолютно вне правил. Сегодня элиты на Зеленского смотрят как на «свободного от Бога» («божевильного» на украинском, то есть – сумасшедшего). У президента нет полномочий отбирать лицензии украинских телеканалов. Лицензии телеканалов может отобрать только Нацсовет через решение суда.

Президент может наложить санкции на иностранные телеканалы, которые не имеют лицензии в Украине. Или на граждан иностранного государства. Но президент не имеет права накладывать санкции на граждан Украины, находящихся на территории Украины. Те примеры, которые вспоминал Данилюк (глава Совбеза), касались граждан Украины, которые находились вне ее территории и приняли гражданство других государств. Глава СНБО врет. Они придумывают аргументы на ходу. Вы приняли решение и до сих пор не можете объяснить почему», – негодует эксперт.

По его словам, одной из причин неадекватного поведения Зеленского является то, что близкое окружение убедило его в неизбежности «госпереворота».

«Президента где-то с ноября убедили, что готовится госпереворот – через Конституционный суд оппоненты готовят свержение власти. Президент сейчас напоминает позднего Януковича – испуганный, изолированный, эмоционально разбалансированный человек, который перестал адекватно воспринимать действительность», – приводит «ПолитНавигатор» слова Бортника.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.21

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