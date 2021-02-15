Депутат от партии Зеленского заявил о предательстве избирателей Юго-Востока

Большинство президентской партии «Слуга Народа» в Верховной раде предало своих избирателей, пойдя на поводу у неонацистов и украинской «партии войны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член президентской фракции, депутат украинского парламента Евгений Шевченко.

По его словам, кардинальная смена политического курса и вероломный обман избрателей юго-востока страны привёл к тому, что рейтинги партии не просто обрушились, а перетекли к политической силе «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Самое страшное – когда политики предают избирателя своего. Вот я считаю, что большинство у нас во фракции «Слуга народа» сознательно, несознательно – может быть, они идеологически не подкованы, – предали избирателя Юго-Востока. Это я заявляю открыто и говорю, «пошли не туда». Поэтому рейтинги и падают, а у ОПЗЖ поднимаются и перетекание пошло», – приводит слова Шевченко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.02.21

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