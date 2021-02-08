Зеленский не смог поднять свой рейтинг на Западной Украине, закрыв «пророссийские телеканалы»

Прездент Украины Владимир Зеленский, запретив вещание трёх оппозиционных каналов, ещё больше потерял доверие избирателей Юго-Востока страны, но так и не повысил свой рейтинг в Галичине и на Волыни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом узнали украинские СМИ, проведя свои исследования.

По мнению западноукраинских избирателей, Зеленский закрыл «пророссийские телеканалы» не из патриотических соображений, а исключительно из геополитических, так как этого шага требовал от него президент США Байден. То есть, по их мнению, он поступил не как настоящий украинец, а как марионетка чужестранца.

Кроме того, в городах Западной Украины по-прежнему считают, что Владимир Зеленский недостаточно отстаивает украинскую «незалежность и козацький дух» и постоянно капитулирует на переговорах по Донбассу с Москвой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.02.21

МЧС предупредило об опасных погодных условиях в Крыму. / В Крыму за неделю выросла летальность коронавируса. / США поддержат диктатуру на Украине, если она будет эффективна против РФ – киевский политолог. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»