Зеленский сорвался с цепи из-за твёрдой позиции Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому давно следовало применить жёсткие меры к Донбассу, репрессировать «пророссийскую оппозицию» и ликвидировать оппозиционные СМИ. Однако ему мешала наивная уверенность в том, что он сможет убедить российского лидера Владимира Путина пойти на уступки постмайданной «незалежной Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Теперь глава МВД удовлетворён тем, что Зеленский, «наконец, избавился от иллюзий», отбросил миролюбивую риторику и взял курс, проводимый его предшественником, лидером «партии войны» Петром Порошенко.

«Последние месяцы для меня – это совсем другое состояние внутреннее. Знаете, когда мы ехали с Зеленским больше, чем год назад на парижский саммит, нормандский, я говорил президенту, что вы не имеете права не попробовать, вы, конечно же, попробуете и посмотрите. Но, к сожалению, мой опыт говорит о том, что вряд ли что-то получится с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина – это нонсенс.

И он был полон решимости сделать все возможное, чтобы попробовать. Он – человек с критическим складом ума, и он убедился, что это не получается. Теперь, если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, что та манера поведения, которую он сейчас демонстрирует, – это его убеждения. Я надеюсь на это», – приводит «ПолитНавигатор» слова Авакова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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