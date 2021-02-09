Донбасс ответил жёстко: в Киеве закричали о «российской агрессии»

Воооружённые силы народных республик Донбасса отказались молчать в ответ на провокационные обстрелы украинской армии по жилым и производственным объектам и в последние дни нанесли несколько болезненных ударов по скоплениям украинских миномётных расчётов и бронетехники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Киеве, как водится, поспешили обвинить Россию «в нарушении обязательств по прекращению огня».

Напомним, «всеобщее прекращение огня» между ЛДНР и Украиной было установлено в июле прошлого года при посредничестве ОБСЕ и России. Однако Украина на фоне падающего рейтинга президента Зеленского, нарастающих экономических проблем, недовольства населения и провала в борьбе с коронавирусом в последние месяцы постоянно прибегает к провокациям на линии фронта.

По традиции Киев списывает очередное обострение в Донбассе на «агрессивную» Россию. В этот раз обвинения прозвучали из уст заместителя главы офиса президента Украины Романа Машковца.

«На фронте зафиксировано увеличение количества нарушений Россией обязательств по прекращению огня по сравнению с самыми спокойными периодами во второй половине 2020 года. Хотя ситуация в целом не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня с 27 июля 2020 года, на отдельных участках фронта ситуация остается крайне тревожной…

Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе», – приводит слова Машовца РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.02.21

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