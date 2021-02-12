Беспрерывно стрелять, соблюдая перемирие: Киев выбрал новую тактику в Донбассе

Украина не будет де-факто соблюдать перемирие в Донбассе, однако не станет заявлять о выходе из режима перемирия де-юре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о новой тактике киевского режима на линии фронта объявил спикер украинской делегации в минской Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию Алексей Арестович.

По его словам, такой подход позволит наносить максимальный ущерб народным республикам Донбасса и одновременно позволит Киеву избежать обвинений в отказе от перемирия со стороны ОБСЕ.

«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза... С частыми нарушениями, с трагическими последствиями: в результате обстрелов с 1 января погибло шестеро (двое только за вчера), и ранено 16 украински военнослужащих, а есть еще и потери не от огня противника (тот же подрыв под Марьинкой)», – написал в Фейсбуке Арестович и выразил уверенность, что в обострении обстановки Евросоюз обвинит Россию, а не Киев.

«Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться ещё раз», – надеется спикер украинской делегации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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