В Донбассе турецкие военные намечают цели для ударов по территории ЛДНР

Турецкие военные прибыли в зону АТО в Донбассе, чтобы обучить украинских военнослужащих эффективному использованию беспилотников «Байрактар».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале @wargonzo со ссылкой на командвание ДНР пишет российский военкор Семён Пегов

«На данный момент количество турецких специалистов, выписанных Киевом для ознакомления с ситуацией в зоне так называемой ООС (АТО), едва ли превышает десять человек. Их задача провести рекогносцировку и на местности оценить цели, по которым ВСУ рассчитывают применять турецкие ударные беспилотники.

В свою очередь источники @wargonzo в Стамбуле сообщают, что в этом году Украина получит очередную партию Байрактаров, а намерения запустить линию производства турецких беспилотников в «Незалежной» обсуждаются на самом высоком уровне и в настоящее время уже прорабатываются реальные технические вопросы.

Именно поэтому появление турецких специалистов на линии соприкосновения выглядит, как минимум, логично. К слову, специалисты из Израиля, имеющие непосредственное отношение к ЦАХАЛу, на Украине бывают регулярно, начиная с 2014-го. Британские спецназовцы – там тоже частые гости. Делать поспешных выводов, конечно, не стоит. Но выводы делать надо», – подчеркнул Пегов

Напомним, украинская армия уже начала использовать для боевых ударов по позициям ДНР турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

По словам военных ДНР, на днях был нанесён удар в окрестностях Донецка. Достоверно установить тип БПЛА не удалось, однако известно, что на такой высоте Украиной используются только Bayraktar TB2. Кроме того, эти беспилотники были обнаружены разведкой ДНР на украинских позициях накануне обстрела.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.21

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