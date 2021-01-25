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Понедельник, 25 января 2021, 10:23 мск

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Украина нанесла удар по ДНР с турецкого беспилотника «Байрактар»

Фото: censor.net

Украинская армия начала использовать для боевых ударов по позициям ДНР турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в командовании вооружённых сил Донецкой народной республики.

По словам военных, удар был нанесён в окрестностях Донецка. Достоверно установить тип БПЛА не удалось, однако известно, что на такой высоте Украиной используются только Bayraktar TB2. Кроме того, эти беспилотники были обнаружены разведкой ДНР на украинских позициях накануне обстрела.

«Беспилотник не был заранее обнаружен, поскольку, вероятно, летел на большой высоте. На это способен лишь находящийся на вооружении Украины турецкий дрон Bayraktar TB2», – приводит слова командования pravda.ru.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.01.21

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