Украина возобновила интенсивные обстрелы Донбасса

Вооружённые силы Украины в нарушение перемирия подвергли артиллерийсому обстрелу окраины Донецка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель ДНР в центре контроля за прекращением огня Руслан Якубов.

«Расцениваем факт агрессии вооруженных формирований Украины как сознательную провокацию, нацеленную на срыв всех договоренностей. Требуем от украинской стороны проведения разбирательства по факту обстрела жилого квартала Старомихайловки с последующим привлечением к ответственности всех виновных», – приводит РИА Новости слова Якубова.

Напомним, ранее Москва предупредила Берлин и Париж, что Россия изменит свои действия в Донбассе, если Германия и Франция не урезонят Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.01.21

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