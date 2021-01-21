ОБСЕ предостерегла Украину от соблазна повторить «карабахский сценарий» в Донбассе

Глава МИД Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде предупредила Киев, что боевые действия Азербайджана в Карабахе не подходят Украине в качестве рецепта для урегулирования в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Линде заявила в интервью украинским СМИ накануне своего визита в «Незалежную».

Она согласна с тем, что Украина, как и Азербайджан, не должна забывать об утраченных территориях, однако категорически не рекомендовала применять силу ни в Донбассе, ни в Крыму.

«Никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения», – заявила Анн Линде.

Напомним, накануне в Киеве раскритиковали ОБСЕ за «стремление угодить России».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.01.21

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