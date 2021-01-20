В Киеве набросились на ОБСЕ за «стремление угодить России»

Представитель Украины в минской Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Сергей Гармаш обрушился с резкой критикой на миссию ОБСЕ за «подыгрывание» на переговорах делегациям России и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», гнев киевского предтавителя вызвало то, что от донецких республик на переговоры, кроме официальных представителей, прибыли общественные советники.

«Представительница ОРДЛО (ЛДНР – прим. «НД») Михайлова предстала в компании еще двух человек... Украинская делегация задала вопрос координатору подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю: кто эти люди? Дипломат с пятидесятилетним стажем начал многословно объяснять, что «на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников», – возмутился Гармаш.

«ОБСЕ превзошла себя в стремлении угодить России! То есть, теперь Москве в рамках ТКГ можно вообще все?! Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ – министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Но послезавтра нас, судя по всему, ждет бурное заседание», – пригрозил европейцам Гармаш.

Отметим, Москва не раз обвиняла Киев в постоянном предъявлении Москве, Донецку и Луганску пустых необоснованных претензий с целью ухода от обсуждений серьёзных вопросов и затягивания переговоров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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