Лавров предупредил Берлин и Париж, что Москва изменит «свои действия» в Донбассе

Руководства Франции и Германии потакают безответственным действиям Украины в Донбассе, поэтому Киев позволяет себе игнорировать свои обязательства, прописанные в Минских соглашениях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции по итогам 2020 года.

По его словам, ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании в Донбассе несут, прежде всего, Берлин и Париж.

«Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности», – приводит слова Лаврова ТАСС.

«Если есть установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд (Запада) на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении», – добавил министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.21

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